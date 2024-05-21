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    Котов возьмет реванш у Мюллера?

    Котов — Мюллер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лионе 21 мая 2024 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:00 мск. Котов — Мюллер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 21 Мая 2024 года

    Павел Котов

  • Россия
    •  Павел Котов 16:00 Александр Мюллер (Франция)

    Александр Мюллер (Франция)

  • Лион. Мужчины
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    Котов

    Первым соперником Павла на этой неделе должен был стать Мариано Навоне, но аргентинец в последний момент снялся и освободил место в основной сетке для Педро Качина.

    Россиянин спокойно разобрался с этим аргентинцем — 6:1, 6:4.

    Здесь стоит отметить шикарную игру Котова на подаче. Соперник взял на приеме всего лишь шесть очков.

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    Этот матч подтвердил, что Котов пусть и не очень стремительно, но все-таки прогрессирует. Сейчас уже ни у кого наверное не осталось сомнений, что ему по силам завершить сезон в топ-50.

    Мюллер

    Александр начал турнир с победы над опытнейшим соотечественником Ришаром Гаске — 6:4, 6:4.

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    • Нельзя сказать, что это был простой матч, но в ключевых моментах Мюллер действительно играл лучше 37-летнено соперника, особенно во втором сете.

    На акцент сейчас надо делать, прежде всего, на недавнем выступлении француза в Риме.

    Мюллер добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Вечном городе, благодаря чему вернулся в топ-100.

    Прежде чем уступить Николасу Харри, 27-летний теннисист преподнес сразу три сенсации, выиграв у Мартона Фучовича, Артура Фиса и Андрея Рублева (3:6, 6:3, 6:2).

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    Интересно, что это был всего лишь второй случай в этом году, когда Мюллер выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.14.

    Прогноз: несмотря на то, что Павел начал с очень бодрой победы, в предстоящем матче у него, скорее всего, будут проблемы. Соперник сейчас тоже в порядке.

    Плюс в прошлом году Котов проиграл Мюллеру в Марракеше — 6:7, 5:7. Этот момент тоже надо учитывать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Котов — Мюллер. Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Котов — Мюллер с коэффициентом 1.92.
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