Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:00 мск. Котов — Мюллер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Первым соперником Павла на этой неделе должен был стать Мариано Навоне, но аргентинец в последний момент снялся и освободил место в основной сетке для Педро Качина.

Россиянин спокойно разобрался с этим аргентинцем — 6:1, 6:4.

Здесь стоит отметить шикарную игру Котова на подаче. Соперник взял на приеме всего лишь шесть очков.

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Этот матч подтвердил, что Котов пусть и не очень стремительно, но все-таки прогрессирует. Сейчас уже ни у кого наверное не осталось сомнений, что ему по силам завершить сезон в топ-50.

Мюллер

Александр начал турнир с победы над опытнейшим соотечественником Ришаром Гаске — 6:4, 6:4.

Нельзя сказать, что это был простой матч, но в ключевых моментах Мюллер действительно играл лучше 37-летнено соперника, особенно во втором сете.

На акцент сейчас надо делать, прежде всего, на недавнем выступлении француза в Риме.

Мюллер добрался до четвертого круга на «Мастерсе» в Вечном городе, благодаря чему вернулся в топ-100.

Прежде чем уступить Николасу Харри, 27-летний теннисист преподнес сразу три сенсации, выиграв у Мартона Фучовича, Артура Фиса и Андрея Рублева (3:6, 6:3, 6:2).

Интересно, что это был всего лишь второй случай в этом году, когда Мюллер выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: несмотря на то, что Павел начал с очень бодрой победы, в предстоящем матче у него, скорее всего, будут проблемы. Соперник сейчас тоже в порядке.

Плюс в прошлом году Котов проиграл Мюллеру в Марракеше — 6:7, 5:7. Этот момент тоже надо учитывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.