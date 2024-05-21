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    Самсонова возьмет реванш у Фернандес?

    Самсонова — Фернандес. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Страсбурге 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Фернандес
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Фернандес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Самсонова

    Вопреки нашим ожиданиям, Людмила все-таки вышла во второй раунд, но без нервов и драмы, как обычно, не обошлось.

    Россиянка выиграла на старте турнира у Барборы Крейчиковой — 6:2, 6:7, 6:4.

    Во втором сете Самсонова вела 5:2 и не реализовала матчбол при счете 5:4, после чего отдала партию на тай-брейке.

    Обычно в таких ситуациях Самсонова отдает и матч, но в данном случае ей наконец-то удалось проявить характер.

    В решающем сете Людмила сразу отдала гейм на подаче, но потом сделала два брейка, которые и стали ключевыми.

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    Но есть подозрение, что Самсоновой все-таки чуть-чуть повезло в том плане, что соперница, похоже, никак не может набрать оптимальную форму после травмы.

    Фернандес

    Лейла в первом раунде выиграла у Анастасии Потаповой — 4:6, 7:6, 6:3.

    На самом деле, обе теннисистки ужасно играли в этом матче. Здесь достаточно лишь двух фактов: Фернандес отыграла 14 брейк-пойнтов из 19, а ее соперница — 13 из 19.

    С такой игрой на подаче будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

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    К слову, Фернандес выиграла лишь второй матч на грунте в этом году.

    Ранее она не прошла ни раунда в Чарльстоне и Риме, а также одержала одну победу в Мадриде. В испанской столице она тоже выиграла у Потаповой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в феврале Людмила проиграла Лейле на старте турнира в Дохе — 5:7, 6:7. И вполне вероятно, что россиянка не сможет взять реванш в предстоящем матче. В игре против такой упертой соперницы у нее обязательно будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Самсонова — Фернандес. Россиянка Людмила Самсонова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Фернандес с коэффициентом 1.92.
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