Россиянка Людмила Самсонова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Фернандес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Самсонова

Вопреки нашим ожиданиям, Людмила все-таки вышла во второй раунд, но без нервов и драмы, как обычно, не обошлось.

Россиянка выиграла на старте турнира у Барборы Крейчиковой — 6:2, 6:7, 6:4.

Во втором сете Самсонова вела 5:2 и не реализовала матчбол при счете 5:4, после чего отдала партию на тай-брейке.

Обычно в таких ситуациях Самсонова отдает и матч, но в данном случае ей наконец-то удалось проявить характер.

В решающем сете Людмила сразу отдала гейм на подаче, но потом сделала два брейка, которые и стали ключевыми.

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Но есть подозрение, что Самсоновой все-таки чуть-чуть повезло в том плане, что соперница, похоже, никак не может набрать оптимальную форму после травмы.

Фернандес

Лейла в первом раунде выиграла у Анастасии Потаповой — 4:6, 7:6, 6:3.

На самом деле, обе теннисистки ужасно играли в этом матче. Здесь достаточно лишь двух фактов: Фернандес отыграла 14 брейк-пойнтов из 19, а ее соперница — 13 из 19.

С такой игрой на подаче будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

К слову, Фернандес выиграла лишь второй матч на грунте в этом году.

Ранее она не прошла ни раунда в Чарльстоне и Риме, а также одержала одну победу в Мадриде. В испанской столице она тоже выиграла у Потаповой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в феврале Людмила проиграла Лейле на старте турнира в Дохе — 5:7, 6:7. И вполне вероятно, что россиянка не сможет взять реванш в предстоящем матче. В игре против такой упертой соперницы у нее обязательно будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.