Самсонова
Вопреки нашим ожиданиям, Людмила все-таки вышла во второй раунд, но без нервов и драмы, как обычно, не обошлось.
Россиянка выиграла на старте турнира у Барборы Крейчиковой — 6:2, 6:7, 6:4.
Во втором сете Самсонова вела 5:2 и не реализовала матчбол при счете 5:4, после чего отдала партию на тай-брейке.
Обычно в таких ситуациях Самсонова отдает и матч, но в данном случае ей наконец-то удалось проявить характер.
В решающем сете Людмила сразу отдала гейм на подаче, но потом сделала два брейка, которые и стали ключевыми.
Но есть подозрение, что Самсоновой все-таки чуть-чуть повезло в том плане, что соперница, похоже, никак не может набрать оптимальную форму после травмы.
Фернандес
Лейла в первом раунде выиграла у Анастасии Потаповой — 4:6, 7:6, 6:3.
На самом деле, обе теннисистки ужасно играли в этом матче. Здесь достаточно лишь двух фактов: Фернандес отыграла 14 брейк-пойнтов из 19, а ее соперница — 13 из 19.
С такой игрой на подаче будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.
К слову, Фернандес выиграла лишь второй матч на грунте в этом году.
Ранее она не прошла ни раунда в Чарльстоне и Риме, а также одержала одну победу в Мадриде. В испанской столице она тоже выиграла у Потаповой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: в феврале Людмила проиграла Лейле на старте турнира в Дохе — 5:7, 6:7. И вполне вероятно, что россиянка не сможет взять реванш в предстоящем матче. В игре против такой упертой соперницы у нее обязательно будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.