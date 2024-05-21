Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. Вукич — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вукич

Александр начал турнир с уверенной победы над Маккензи Макдональдом — 6:2, 6:2.

С учетом того, что американец совсем недавно вернулся в тур после травмы, результат не стал сюрпризом.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Вукич после разгромной победы над аргентинцем Диего Шварцманом проиграл будущему чемпиону Александру Звереву (0:6, 4:6).

Также стоит отметить, что Вукич не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

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Лучшим результатом 93-й ракетки мира на грунте в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Марракеше.

Бублик

Несмотря на всю свою нелюбовь к грунту, Бублик все-таки решил сыграть на неделе перед «Ролан Гаррос».

Этой весной он до сих пор провел лишь пять матчей на глине.

В Монте-Карло и Риме Бублик не прошел ни одного раунда, проиграв Борне Чоричу и Нуну Боржешу соответственно.

Зато в Мадриде представитель Казахстана добрался до четвертого круга. Здесь Саша действительно играл, а не развлекался.

В испанской столице он выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны и Бена Шелтона, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 2.16, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: учитывая не самый сильный состав участников, вполне вероятно, что Бублик постарается выступить как можно лучше. Более того, считаем, что на этой неделе он вполне способен поброться даже за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой (-1,5) за 1.88.