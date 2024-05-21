Александр Вукич (Австралия)
Александр Бублик
Вукич
Александр начал турнир с уверенной победы над Маккензи Макдональдом — 6:2, 6:2.
С учетом того, что американец совсем недавно вернулся в тур после травмы, результат не стал сюрпризом.
На недавнем «Мастерсе» в Риме Вукич после разгромной победы над аргентинцем Диего Шварцманом проиграл будущему чемпиону Александру Звереву (0:6, 4:6).
Также стоит отметить, что Вукич не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.
Лучшим результатом 93-й ракетки мира на грунте в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Марракеше.
Бублик
Несмотря на всю свою нелюбовь к грунту, Бублик все-таки решил сыграть на неделе перед «Ролан Гаррос».
Этой весной он до сих пор провел лишь пять матчей на глине.
В Монте-Карло и Риме Бублик не прошел ни одного раунда, проиграв Борне Чоричу и Нуну Боржешу соответственно.
Зато в Мадриде представитель Казахстана добрался до четвертого круга. Здесь Саша действительно играл, а не развлекался.
В испанской столице он выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны и Бена Шелтона, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:7, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 2.16, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.70.
Прогноз: учитывая не самый сильный состав участников, вполне вероятно, что Бублик постарается выступить как можно лучше. Более того, считаем, что на этой неделе он вполне способен поброться даже за титул.
- 1.92Самсонова — Фернандес: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.99Монфис — Нисиока: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.92Котов — Мюллер: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой (-1,5) за 1.88.