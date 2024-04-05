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    Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доминировал в игре, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам матча

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Челси» (3:4).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Это была потрясающая игра. Фантастическая футбольная игра высокого качества. "Манчестер Юнайтед" доминировал в игре, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам матча. Мы должны извлечь из этого урок. Если ты футболист "Манчестер Юнайтед", ты уже должен знать, как справляться с этими обстоятельствами. Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы доминировали над соперником», — приводит слова тен Хага BBC.

    «Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.

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