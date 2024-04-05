Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доминировал в игре, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам матча

Главный тренерподвел итог матча против(3:4).

«Это была потрясающая игра. Фантастическая футбольная игра высокого качества. "Манчестер Юнайтед" доминировал в игре, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам матча. Мы должны извлечь из этого урок. Если ты футболист "Манчестер Юнайтед", ты уже должен знать, как справляться с этими обстоятельствами. Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы доминировали над соперником», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.