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    Клопп: Как вы могли подумать, что у «Ливерпуля» самый лучший календарь?

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о напряжении, которое создает чемпионская гонка в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Должен ли "Ливерпуль" быть идеальным до конца сезона, чтобы выиграть титул? Очевидно, что так и есть в Премьер-лиге. Назовёте мне отличающиеся чемпионские гонки? Мы стали чемпионами (в сезоне-2019/2020), и это, очевидно, было решено довольно рано. Но в большинстве случаев это были сложные гонки, и сейчас она выглядят такой.

    Так что если гонка напряжённая, то лучшее место, где вы можете быть, — это быть в ней. Мы в ней, и это здорово. А теперь давайте продолжим борьбу, вот как это бывает.

    Очевидно, что следующая игра будет важной, как и все остальные. Кто-то сказал, что у нас лучший список матчей или календарь. Я посмотрел на него и не понял, как вы могли так подумать.

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    • Может быть, я слишком негативен, но это сложные матчи, хорошие соперники. Но мы готовы и хотим участвовать в этой борьбе, так что посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

    После 30-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Арсенал» с 68-ю баллами. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (67).

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