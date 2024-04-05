Фернандеш: Матч был в наших руках, но мы его отдали

Португальский полузащитниквысказался о матче против(3:4).

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело принять тот факт, что мы контролировали ситуацию в последние несколько минут, но они реализовали два момента из двух. В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это проблема того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади», — приводит слова Фернандеша BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.