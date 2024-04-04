Сергеев о победе «Зенита»: Петух клюнул в одно место в виде гола Угальде

Нападающийвысказался о победе своей команды в 1-м матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ со(2:1).

«В матче со "Спартаком" у нас получились два разных тайма. До перерыва что‑то не получалось, но потом вышли и перевернули игру.

Это получилось сделать после разговора в раздевалке? Все все и так прекрасно понимали — дополнительно настраиваться на такие большие игры не надо. В общем, эмоции были теми же, а ситуацию, считаю, перевернули за счет того, что стали показывать более агрессивный футбол.

Ну и тот факт, что петух клюнул в одно место в виде гола Угальде, тоже не надо сбрасывать со счетов — конечно, завелись еще больше после этого, — заявил Сергеев в интервью "Матч ТВ".

Ответная игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 17-го апреля в Санкт-Петербурге.