Гендиректор «Спартака»: Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств Промес не с командой

Гендиректорвысказался о будущем полузащитника

«Сыграет ли Промес в этом сезоне? Очень надеюсь, но есть много причин, почему это может не произойти. Некорректно комментировать наши с ним контрактные взаимоотношения. Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств Квинси не с командой. Он мог бы помочь в этих матчах. Мы занимаемся юридическим процессом. По условиям контракта, если он не с командой, он не получает зарплату. Конкретные санкции могут быть применены, но на данный момент мы занимаемся юридическим процессом.

Почему не разорвали контракт с Промесом? Не знаю, насколько вы прогружены в условия контракта. На данный момент у нас нет необходимости в этом. В любом случае, у него истекает контракт. Дальше будет понятно, что мы будем делать. Эта история — сложная, неприятная. Она возникла не сейчас. На данный момент сложно с этим что-то сделать. Для меня Квинси всегда будет оставаться легендой клуба и важным футболистом. Не хочу ставить точку», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.