ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РоналдоРоналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов
  • 00:25
    • «Манчестер Сити» разгроми «Астон Виллу», Фоден сделал хет-трик
  • 00:12
    • «ПСЖ» переиграл «Ренн» и вышел в финал Кубка Франции
  • 23:44
    • «Байер» разбил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии
  • 23:30
    • «Арсенал» разобрался с «Лутоном» и вышел в лидеры АПЛ
  • 22:36
    • «Зенит» в волевом стиле переиграл «Спартак» в Кубке России
    Все новости спорта

    Гендиректор «Спартака»: Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств Промес не с командой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем полузащитника Квинси Промеса.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Сыграет ли Промес в этом сезоне? Очень надеюсь, но есть много причин, почему это может не произойти. Некорректно комментировать наши с ним контрактные взаимоотношения. Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств Квинси не с командой. Он мог бы помочь в этих матчах. Мы занимаемся юридическим процессом. По условиям контракта, если он не с командой, он не получает зарплату. Конкретные санкции могут быть применены, но на данный момент мы занимаемся юридическим процессом.

    Почему не разорвали контракт с Промесом? Не знаю, насколько вы прогружены в условия контракта. На данный момент у нас нет необходимости в этом. В любом случае, у него истекает контракт. Дальше будет понятно, что мы будем делать. Эта история — сложная, неприятная. Она возникла не сейчас. На данный момент сложно с этим что-то сделать. Для меня Квинси всегда будет оставаться легендой клуба и важным футболистом. Не хочу ставить точку», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли команда Леонида Слуцкого победную серию?
  • «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Олег Попов деклассирует Стива Моури?
  • Моури — Попов. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Иванов и Белостенный покажут самый скучный бой вечера?
  • Иванов — Белостенный. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Моури — Попов
  • Бои
  • Завтра в 03:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Иванов — Белостенный
  • Бои
  • Завтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гольцов — Васселл
  • Бои
  • Завтра в 06:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Делия — Молдавский
  • Бои
  • Завтра в 06:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шелтон — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры