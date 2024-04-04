Гендиректор «Спартака»: Надеемся обеспечить Промесу возможность тренироваться

Гендиректор «Спартака»рассказал, почему клуб не комментирует ситуацию с арестом

«Ситуация с Промесом такая... Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу.

Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.

Я очень надеюсь, что он еще не провел свой последний чемпионат.

Связь с ним есть. Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.

У меня есть понимание, когда состоится заседание суда, но не могу комментировать детали», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.