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    Гендиректор «Спартака»: Надеемся обеспечить Промесу возможность тренироваться

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    Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему клуб не комментирует ситуацию с арестом Квинси Промеса.

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «Ситуация с Промесом такая... Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу.

    Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.

    Я очень надеюсь, что он еще не провел свой последний чемпионат.

    Связь с ним есть. Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.

    У меня есть понимание, когда состоится заседание суда, но не могу комментировать детали», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

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