«Челси» — «МЮ»: прогноз, составы, коэффициенты

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся

Стартовые составы команд:

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Джексон, Мудрик.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Майну, Каземиро, Антони, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

Календарь и таблица АПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «МЮ» — 3.65, на ничью — 4.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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