1-й таймЧелси — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
    Все новости спорта

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд

    «Челси» — «МЮ»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Алехандро Гарначо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Гарначо

    Стартовые составы команд:

    «Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Джексон, Мудрик.

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Майну, Каземиро, Антони, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

    Календарь и таблица АПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «МЮ» — 3.65, на ничью — 4.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Кудерметова обыграть опасную бразильянку?
  • Хаддад-Майя — Кудерметова. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Лилль» позволит «Марселю» прервать серию поражений?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Котов спокойно переиграет уставшего Фоньини?
  • Фоньини — Котов. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фоньини — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Берреттини — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  5.63
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры