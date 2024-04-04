«Челси» — «МЮ»: прогноз, составы, коэффициенты

Алехандро Гарначо Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд:
«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Джексон, Мудрик.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Варан, Магуайр, Ван-Биссака, Майну, Каземиро, Антони, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.90, на успех «МЮ» — 3.65, на ничью — 4.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
Следить за ходом матча можно тут.