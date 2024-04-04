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    Александер-Арнольд: Я бы остался в футболе после завершения карьеры

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что готов остаться в футболе после завершения карьеры.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Я бы остался в футболе. Я смотрю много матчей, мне нравится. Пока что я не дошёл до того, чтобы анализировать каждое действие, но я ценю хороший футбол.

    Сейчас всё моё внимание сосредоточено на том, чтобы мы смогли проводить Юргена Клоппа на фоне успеха. Надеюсь, это случится в Дублине (там пройдёт финал Лиги Европы сезона-2023/2024)», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.

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    • Ранее Александер-Арнольд ответил на вопрос, какой выигранный трофей он ценит больше всего.

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