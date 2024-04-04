Александер-Арнольд: Я бы остался в футболе после завершения карьеры

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
«Я бы остался в футболе. Я смотрю много матчей, мне нравится. Пока что я не дошёл до того, чтобы анализировать каждое действие, но я ценю хороший футбол.
Сейчас всё моё внимание сосредоточено на том, чтобы мы смогли проводить Юргена Клоппа на фоне успеха. Надеюсь, это случится в Дублине (там пройдёт финал Лиги Европы сезона-2023/2024)», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.
Ранее Александер-Арнольд ответил на вопрос, какой выигранный трофей он ценит больше всего.