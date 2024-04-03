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    Александер-Арнольд: После победы в финале ЛЧ я пережил лучшие ощущения

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    Вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос, какой выигранный трофей он ценит больше всего.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Сложный вопрос. В финале Лиги чемпионов разница между победой и поражением огромна. Это заводит тебя, как ничто другое. Чемпионский титул выиграть намного сложнее, потому что борьба за него идёт весь сезон. Нужно быть очень стабильным, чтобы добиться успеха в лиге.

    Нам было сложнее выиграть чемпионат, но я бы сказал, что эмоции от момента, когда мы выиграли Лигу чемпионов, было на каком-то другом уровне. Когда Дивок забил второй гол "Тоттенхэму" в финале ЛЧ, я пережил лучшие ощущения, которые когда-либо испытывал в футболе», — приводит слова Александер-Арнольда The Athletic.

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