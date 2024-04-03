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    Ван Дейк о предстоящем уходе Клоппа из «Ливерпуля»: Я боюсь этого дня

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о том, что главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

    Вирджил ван Дейк и Юрген Клопп
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    Вирджил ван Дейк и Юрген Клопп

    «Это будет очень тяжело. Я очень эмоциональный человек и не люблю прощаться. Быть капитаном сейчас будет ужасно в том смысле, что, вероятно, придется немного поговорить. И я боюсь этого дня.

    Если мы добьемся успеха, будет намного проще. Такова цель на данный момент. Но это сложно, и уходит не только босс, будет много изменений и уйдет больше сотрудников. Это будет трудный день. До этого дня мы будем бороться и сохранять позитивный настрой, приложим все усилия и внимание, чтобы сделать сезон успешным.

    Мы знаем, что конец сезона будет эмоциональным. Но мы можем сделать его в хорошем смысле эмоциональным, выиграв трофеи. Это то, что мы хотим сделать для себя. Мы хотим сделать это для босса. Мы хотим сделать это для футбольного клуба и болельщиков по всему миру», — сказал ван Дейк ITV News.

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    • После 29-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 67-ю очками в активе. Ван Дейк провел 27 встреч в нынешнем сезоне чемпионата Англии, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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