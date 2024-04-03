Семак: Играли плохо, но забили хорошие мячи, победили

Главный тренерподвел итог матча против(2:1) в Кубке России (2:1).

«Неудачный первый тайм. Много чего не хватало. Играли плохо. Но забили хорошие мячи, победили. Хоть это пока и половина победы.

У нас ограничение крайних защитников. Пытались поберечь кого-то, поэтому вышли в три центральных с Мантуаном на фланге, пытались ограничить нагрузку на всех. Но в нашем первом тайме никакая схема бы не сработала. Мы слишком плохо играли», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.