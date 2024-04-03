Новичок «Зенита» Педро об уровне РПЛ: Очень высокий, футбол в России силовой и контактный

Полузащитниквысказался об уровне российской Премьер-лиги.

«Очень высокий. Объясню почему: футбол в России силовой, контактный, физически развитые игроки имеют определенные преимущества перед остальными. В Бразилии все же ставка больше делается на техническую оснащенность. Однако я был готов к тому, что в вашем чемпионате придется много бегать, бороться.

Мы обсуждали все эти моменты с Ренаном и Ду Кейросом. Но одно дело говорить о чем-то, и совсем другое, когда ты с этим сталкиваешься. Я быстро понял, что Ренан и Ду Кейрос были правы. Стараюсь как можно скорее адаптироваться к новым условиям», — приводит слова Педро «Российская газета».

Напомним, что 18-летний полузащитник пополнил состав «Зенита» в январе этого года, перейдя из «Коринтианса». Педро провел 3 матча за «сине-бело-голубых» и не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Спартака» в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ 3-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.