«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд», а «Вулверхэмптон» одолел «Лутон»

Обзор матчей 35-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:1.

Дублем в этом матче отметился нападающий «сорок» Александер Исак, который забил свои голы на 26-й и 61-й минутах встречи. По голу отличились Бруно Гимарайнс на 54-й минуте и Каллум Уилсон на 72-й.

Помимо этого, на 66-й минуте полузащитник «Шеффилда» Бен Осборн оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Единственный мяч у «Шеффилда» забил Анель Ахмедходжич еще на 5-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед 5:1 Голы: 0:1 Анель Ахмедходжич (5'), 1:1 Александер Исак (26'), 2:1 Бруно Гимарайнс (54'), 3:1 Александер Исак (пенальти) (61'), 4:1 Бен Осборн (автогол) (66'), 5:1 Каллум Уилсон (72') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Фабиан Шер (Эмиль Крафт, 46'), Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Алекс Мерфи, 82'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон (Каллум Уилсон, 66'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 66'), Александер Исак, Энтони Гордон (Мэтт Ритчи, 82'), Tino Livramento Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Джейден Богл, Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт (Джек Робинсон, 67'), Бен Осборн, Андре Брукс (V.Souza, 70'), Оливер Арбластер, Густаво Хамер (Анис Бен Слимане, 79'), Бен Бреретон, Кэмерон Арчер (William Osula, 67')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Шеффилд» — на последней 20-й позиции (16 баллов).

Все прогнозы на АПЛ

В параллельном матче «Вулверхэмптон» обыграл «Лутон» (2:1).

В составе «волков» голы забили Хван Хи Чан на 39-й минуте и Тоти на 50-й. Единственный мяч у «Лутон Таун» организовал Карлтон Моррис на 80-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лутон Таун 2:1 Голы: 1:0 Хван Хи Чан (39'), 2:0 Тоте Антонио Гомеш (50'), 2:1 Карлтон Моррис (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Нелсон Семеду, Макс Килман, Тоте Антонио Гомеш, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 85'), Марио Лемина, Бубакар Траоре, Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Пабло Сарабия, 76'), Joao Gomes Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Рис Бурк, Росс Баркли (Elijah Adebayo, 78'), Альберт Самби Локонга, Карлтон Моррис, Тахит Чон, Jordan Clark (Люк Берри, 66'), Alfie Doughty (Фред Оньединма, 88'), Daiki Hashioka (Кали Вудроу, 66'), Gabriel Osho Предупреждения: Joao Gomes (11'), Альберт Самби Локонга (58'), Хван Хи Чан (82'), Пабло Сарабия (90 + 5')

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 46-ю баллами. «Лутон» — на 18-й позиции (25).