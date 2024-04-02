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    Романцев: Не увидел игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева

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    Известно тренер Олег Романцев поделился мыслями о результатах матчей 21-го тура чемпионата России.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «То, что "Зенит" увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Все остальное — лирика. И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться. А у "Крыльев" все это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка "Краснодар".

    Что касается разгрома "Динамо", то готов повторить слова Карпина, заявившего, что такого счета он не ожидал. Предвижу, что кто-то найдет оправдание такому провалу в давлении, которое навалилось на команду после включения в золотую гонку. Ведь победа над "Ростовом" могла вывести ее в лидеры. Но именно в таких ситуациях и проверяется, насколько ты готов забраться на вершину.

    Личка сказал, что в подготовке к матчу не принимали участия 11 сборников, присоединившихся в последний момент. Это вполне могло сыграть свою роль. Дальние перелеты, смена часовых поясов — все это бесследно не проходит. "Динамо" пропустило тяжелый удар. Но сильную команду такие моменты только закаляют, а слабая может и дальше посыпаться. Вот следующий матч РПЛ со "Спартаком" и станет ответом на вопрос: в каком статусе клуб пойдет дальше?

    Центральная игра тура в Черкизове не обманула: борьба все 98 минут, уйма голевых моментов, неясная развязка до финального свистка. Резали глаз только грязноватая игра, имитация травм и частые апелляции к Безбородову. Первый гол — несчастный случай с Сулеймановым. Надеюсь, что в команде парня поддержат и успокоят. Что касается мяча Глушенкова, то он стал логичным завершением матча. На мой взгляд, ничья полностью отражает соотношение сил соперников.

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    • Игровых перемен в "Краснодаре" после возвращения Мусаева я не увидел. Команда еще действует по старым лекалам. По-иному и быть не может, перестройка — вопрос не одного дня. Потому 1:1 в гостях с новым тренером — не худший вариант для краснодарцев.

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    Соответствует ли команда золотым амбициям? Ответ на этот вопрос даст домашний матч с Зенитом», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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