начнут матч в 21:30 в АПЛ, 02.04.2024.

Последний матч: «Фулхэм» — «Ноттингем Форест» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).

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