Бояринцев: «Спартаку» нужно побороться за Кубок России

Бывший футболист московскоговысказался о предстоящем матче столичной команды св Кубке России.

«Зенит теряет очки, несмотря на лидерство, которое по сравнению с прошлыми годами, не такое безупречное. У "Спартака" без Промеса образовалась проблема — не могут забить три игры. Но мне кажется, что стоит ждать запредельный настрой и мотивацию со стороны "Спартака" на "Зенит", так как команде очень нужна победа. "Спартак" терял очки в матчах с аутсайдерами, но в сложных ситуациях побеждал лидеров и показывал игру.

Я жду хороший футбол и хотелось бы победы "Спартака", тем более это кубковый матч, который будет носить принципиальный характер. В домашнем матче с "Зенитом" "Спартак" вряд ли откажется от того футбола, который прививает Абаскаль. Но главный вопрос в реализации. Я говорил, что незаменимых нет, но такого игрока как Промес очень не хватает. "Зенит" точно будет с медалями в этом году, а "Спартак" — под вопросом. Поэтому "Спартаку" нужно побороться за Кубок России», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках Кубка России состоится 3-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.