В 17:00 01.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Суонси — Куинз Парк Рейнджерс.

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