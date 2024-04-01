Последний матч: «Удинезе» — «Сассуоло» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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