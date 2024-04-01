В рамках 30-го тура чемпионата Италии 1 апреля пройдет матч «Сассуоло» — «Удинезе». Начало — 16:00 (мск). «Сассуоло» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» в нынешнем сезоне бьются за выживание. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 29 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 33 мяча в ворота соперников.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Сассуоло» с минимальным счетом уступил «Роме».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сассуоло» выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды наколотили 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Более того, «Сассуоло» проиграл уже 18 раз в Серии А. Да и оборона слишком часто дает сбои: 56 пропущенных мячей.

Не сыграют: Доменико Берарди — травмирован. Мартин Эрлич — дисквалифицирован.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сассуоло» выглядит откровенно убого. Команда на 2 очка отстает от спасительного 17 места.

Матчи против «Удинезе» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сассуоло» трижды сыграл вничью при 2 поражениях.

При этом «Сассуоло» последний раз обыгрывал фриуланцев еще 6 лет назад. Да и без Берарди игра команды выглядит неполноценно.

«Удинезе»

Турнирное положение: Удинцы в нынешнем сезоне пытаются избежать вылета из элиты. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

Причем «Удинезе» имеет явные сложности с реализацией. В 29 поединках Серии А игроки команды настреляли всего 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Удинезе» по всем статьям проиграл «Торино» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Лацио» (1:0). Однако потери очков на ровном месте никуда не делись.

Вообще, сейчас «Удинезе» находится в не в лучших кондициях. Между тем, гандикап от опасной зоны составляет всего 3 очка.

Не сыграют: Жерар Делофеу — травмирован.

Состояние команды: ныне «Удинезе» выглядит достаточно скромно. Впрочем, сохранить место в элите может помочь огромный опыт участия в подобной борьбе.

Вот только побеждает команда крайне редко. Фриуланцы в 29 поединках чемпионата смогли добыть всего 4 победы.

Причем удинцы являются самой миролюбивой командой Серии А. Команда в 29 матчах добыли 15 ничьих.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Удинезе» является самобытной командой, да и оппонент слишком много пропускает.

Статистика для ставок

Удинцы в среднем забивают почти гол за матч

«Удинезе» чаще всех играет в ничью — 15 раз

«Сассуоло» проиграл уже 18 раз в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с не совсем похожими коэффициентами — 2.10 и 1.86.

Прогноз: Обе команды сражаются за выживание, стало быть, будут активны в атаке.

И те, и другие явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.44