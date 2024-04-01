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    «Ювентус» — «Лацио». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио»

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    «Ювентус» — «Лацио»
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    «Ювентус» — «Лацио»
    Туринский «Ювентус» в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии сыграет дома с «Лацио». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    Подопечные Массимилиано Аллегри провели два матча в текущем розыгрыше Кубка Италии и в обоих случаях добились побед с разгромным счетом. В 1/8 финала туринцы смяли «Салернитану» со счетом 6:1, а затем оформили четыре безответных мяча в ворота «Фрозиноне» (4:0).

    Таким образом, «Ювентус» уже в пятый раз подряд вышел в полуфинал Кубка Италии. В прошлом году «Старая Синьора» на этой стадии уступила в двухматчевом противостоянии «Интеру».

    В чемпионате Италии туринцы занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 59 очков в 30-ти матчах. В прошедшую субботу «Ювентус» проиграл «Лацио», пропустив единственный мяч на 93-й минуте (0:1).

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    «Лацио»

    «Лацио» был не самой результативной командой на первых стадиях Кубка Италии. В матче 1/8 финала против «Дженоа» все решил единственный гол Гендузи на 5-й минуте (1:0).

    Дерби четвертьфинала с «Ромой» тоже не порадовало большим количеством забитых мячей. «Орлы» снова выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Дзакканьи с пенальти в начале второго тайма.

    «Лацио» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. На счету команды 46 очков в 30-ти матчах. В крайнем туре римляне дома вырвали победу у «Ювентуса» (1:0), забив в самой концовке.

    Личные встречи

    В 10-ти очных матчах на счету «Ювентуса» 6 побед, «Лацио» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.

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