Хави: «Барса» хочет биться с «Реалом» за титул, но это не от нас зависит

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над(1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

«Одного лишь результата для меня недостаточно. У нас были явные голевые моменты.

Удаление упростило матч для нас. Мы создавали моменты, и по такой игре одного гола мало. Мы заслужили более комфортную победу. Но так можно описать весь наш сезон, нам сложно одерживать уверенные победы.

У меня были сомнения по поводу состава, но затем нам стало понятно, что в таком матче нужен талант Феликса, его последняя передача. Так и случилось. Великолепный пас на Рафинью и хороший удар. Отличный гол.

Будь мы сегодня немного эффективнее, победили бы увереннее.

Мы хотим биться с "Реалом" за титул, но это не от нас зависит. Сначала нам надо обыграть "Кадис", а это будет тяжело», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на шесть очков.