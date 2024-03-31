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    Хави: «Барса» хочет биться с «Реалом» за титул, но это не от нас зависит

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    «Одного лишь результата для меня недостаточно. У нас были явные голевые моменты.

    Удаление упростило матч для нас. Мы создавали моменты, и по такой игре одного гола мало. Мы заслужили более комфортную победу. Но так можно описать весь наш сезон, нам сложно одерживать уверенные победы.

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    • У меня были сомнения по поводу состава, но затем нам стало понятно, что в таком матче нужен талант Феликса, его последняя передача. Так и случилось. Великолепный пас на Рафинью и хороший удар. Отличный гол.

    Будь мы сегодня немного эффективнее, победили бы увереннее.

    Мы хотим биться с "Реалом" за титул, но это не от нас зависит. Сначала нам надо обыграть "Кадис", а это будет тяжело», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на шесть очков.

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