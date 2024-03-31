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    Тен Хаг: «МЮ» был хуже «Брентфорда», результат разочаровывает

    Футбол Манчестер Юнайтед Брентфорд
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат выездного матча с «Брентфордом» (1:1) в 30-м туре АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «МЮ» пропустил ответный мяч на девятой компенсированной минуте ко второму тайму.

    «В конце матча мы вели в счете. Может, мы этого и не заслужили, но после такого надо набирать три очка. Поэтому ничья сильно разочаровывает.

    "Брентфорд" сегодня нас превосходил. Он играл более страстно, решительно, с большей охотой, чем мы. Отличительная черта нашей команды заключается в том, что игроки бьются до конца, но нужно лучше себя проявлять. Мы забили, а затем выбросили все, что у нас было.

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    • Мы демонстрировали этот настрой в матчах против "Ливерпуля" и других команд. Мы должны показывать все это на поле. Мы бились, но "Брентфорд" действовал агрессивнее, сосредоточеннее, когда дело касалось мелочей. А должно быть наоборот.

    Мы побеждали, за это команду следует похвалить, но затем мы упустили победу. Это разочаровывает.

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    Матчей еще много. Давайте примем это очко, оно в конечном счете может оказаться очень полезным», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

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