В 16:00 31.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч: «Монпелье» — «Гавр» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гавр» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монпелье»).

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