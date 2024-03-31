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    Команды должны обменяться забитыми мячами

    «Гавр» — «Монпелье». Ставка (к. 1,82) и прогноз на чемпионат Франции 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Монпелье»
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    Тежи Саванье — капитан «Монпелье»
    «Гавр» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 27-го тура французской Лиги 1, начало — 16:00 (мск) «Гавр» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2024 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 16:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Турнирное положение: сейчас команда Луки Элснера идет на 13-м месте в таблице Лиги 1 с 27 очками, но от зоны вылета отрыв составляет всего два очка.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Гавр» потерпел на выезде поражение от своего прямого конкурента «Клермона» со счетом 1:2.

    Гавр — Монпелье: коэффициенты букмекеров

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    Игра получилась равной, очень жесткой, изобиловала грубыми фолами, были удаления с обеих сторон, но фортуна оказалась более благосклонна к «Клермону». Единственный гол у «Гавра» на счету Андре Айю.

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    До этого команда на своем поле одолела «Тулузу» (1:0) и уступила в гостяхт «Бресту» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Таржеллин, травмирован Казимир. Но это вряд ли можно назвать потерями.

    Состояние команды: в этом сезоне «Гавр» вернулся в Лигу 1 и начал сезон очень бодро, но затем результаты ухудщились и команда скатилась в подвал турнирной таблицы. Сказался отъезд игроков на Кубок Африки и травмы ведущих футболистов.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: в настоящее время команда Мишель Тер-Закарьяна идет на 14-м месте с 26 очками в таблице Лиги 1 и рискует вылететь из элитного дивизиона, что станет неожиданностью.

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    • Последние матчи: в 26-м туре «Монпелье» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 2:6. Причем в борьбе, команда пропустила два мяча, но затем смогла сравнять счет. Отличились Норден и Саванье.

    До этого была победа на выезде над «Ниццей» (2:1) и ничья со «Страсбуром» (2:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован Хазри, травмирован защитник Хефти и хавбек Шотар. Все они твердые игроки основы.

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    Состояние команды: по ходу чемпионата «Монпелье» играет довольно неровно, сказался массовый отъезд игроков на Кубок Азии и Африки, когда Тер-Закарьяну даже приходилось задействовать дублеров, но сейчас в команде все постепенно налаживается.

    Статистика для ставок

    • В первом круге они сыграли вничью со счетом 2:2

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились нулевыми ничьими

    • «Гавр» пропустил 33 мяча в чемпионате, а «Монпелье» 40 голов, тогда как забивают в среднем более одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Гавра» дают 2,65, а на «Монпелье» — 2,80. Ничья оценивается букмекерами в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше за 2,05.

    Прогноз: у обеих команд атака и средняя линия гораздо сильнее, чем оборона. У «Гавра» впереди играют Байо, Айю и Кузяев, тогда как у «Монпелье» Адамс и Саванье. Каждый из них обладает отличным поставленным ударом.

    Ставка: обе забьют за 1,82.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть победу гостей. Они показывают более организованный и сбалансированный футбол, и даже без Хазри способны увезти три очка.

    Ставка: победа «Монпелье» за 2,80.

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    Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Монпелье» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды должны обменяться забитыми мячами
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