«Гавр» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 27-го тура французской Лиги 1, начало — 16:00 (мск) «Гавр» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: сейчас команда Луки Элснера идет на 13-м месте в таблице Лиги 1 с 27 очками, но от зоны вылета отрыв составляет всего два очка.

Последние матчи: в предыдущем туре «Гавр» потерпел на выезде поражение от своего прямого конкурента «Клермона» со счетом 1:2.

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Игра получилась равной, очень жесткой, изобиловала грубыми фолами, были удаления с обеих сторон, но фортуна оказалась более благосклонна к «Клермону». Единственный гол у «Гавра» на счету Андре Айю.

Все прогнозы на футбол

До этого команда на своем поле одолела «Тулузу» (1:0) и уступила в гостяхт «Бресту» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Таржеллин, травмирован Казимир. Но это вряд ли можно назвать потерями.

Состояние команды: в этом сезоне «Гавр» вернулся в Лигу 1 и начал сезон очень бодро, но затем результаты ухудщились и команда скатилась в подвал турнирной таблицы. Сказался отъезд игроков на Кубок Африки и травмы ведущих футболистов.

«Монпелье»

Турнирное положение: в настоящее время команда Мишель Тер-Закарьяна идет на 14-м месте с 26 очками в таблице Лиги 1 и рискует вылететь из элитного дивизиона, что станет неожиданностью.

Последние матчи: в 26-м туре «Монпелье» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 2:6. Причем в борьбе, команда пропустила два мяча, но затем смогла сравнять счет. Отличились Норден и Саванье.

До этого была победа на выезде над «Ниццей» (2:1) и ничья со «Страсбуром» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Хазри, травмирован защитник Хефти и хавбек Шотар. Все они твердые игроки основы.

Состояние команды: по ходу чемпионата «Монпелье» играет довольно неровно, сказался массовый отъезд игроков на Кубок Азии и Африки, когда Тер-Закарьяну даже приходилось задействовать дублеров, но сейчас в команде все постепенно налаживается.

Статистика для ставок

В первом круге они сыграли вничью со счетом 2:2

В прошлом сезоне обе встречи завершились нулевыми ничьими

«Гавр» пропустил 33 мяча в чемпионате, а «Монпелье» 40 голов, тогда как забивают в среднем более одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Гавра» дают 2,65, а на «Монпелье» — 2,80. Ничья оценивается букмекерами в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше за 2,05.

Прогноз: у обеих команд атака и средняя линия гораздо сильнее, чем оборона. У «Гавра» впереди играют Байо, Айю и Кузяев, тогда как у «Монпелье» Адамс и Саванье. Каждый из них обладает отличным поставленным ударом.

Ставка: обе забьют за 1,82.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть победу гостей. Они показывают более организованный и сбалансированный футбол, и даже без Хазри способны увезти три очка.

Ставка: победа «Монпелье» за 2,80.