«Гавр»
Турнирное положение: сейчас команда Луки Элснера идет на 13-м месте в таблице Лиги 1 с 27 очками, но от зоны вылета отрыв составляет всего два очка.
Последние матчи: в предыдущем туре «Гавр» потерпел на выезде поражение от своего прямого конкурента «Клермона» со счетом 1:2.
Гавр — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Игра получилась равной, очень жесткой, изобиловала грубыми фолами, были удаления с обеих сторон, но фортуна оказалась более благосклонна к «Клермону». Единственный гол у «Гавра» на счету Андре Айю.
До этого команда на своем поле одолела «Тулузу» (1:0) и уступила в гостяхт «Бресту» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Таржеллин, травмирован Казимир. Но это вряд ли можно назвать потерями.
Состояние команды: в этом сезоне «Гавр» вернулся в Лигу 1 и начал сезон очень бодро, но затем результаты ухудщились и команда скатилась в подвал турнирной таблицы. Сказался отъезд игроков на Кубок Африки и травмы ведущих футболистов.
«Монпелье»
Турнирное положение: в настоящее время команда Мишель Тер-Закарьяна идет на 14-м месте с 26 очками в таблице Лиги 1 и рискует вылететь из элитного дивизиона, что станет неожиданностью.
Последние матчи: в 26-м туре «Монпелье» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 2:6. Причем в борьбе, команда пропустила два мяча, но затем смогла сравнять счет. Отличились Норден и Саванье.
До этого была победа на выезде над «Ниццей» (2:1) и ничья со «Страсбуром» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Хазри, травмирован защитник Хефти и хавбек Шотар. Все они твердые игроки основы.
Состояние команды: по ходу чемпионата «Монпелье» играет довольно неровно, сказался массовый отъезд игроков на Кубок Азии и Африки, когда Тер-Закарьяну даже приходилось задействовать дублеров, но сейчас в команде все постепенно налаживается.
Статистика для ставок
- В первом круге они сыграли вничью со счетом 2:2
- В прошлом сезоне обе встречи завершились нулевыми ничьими
- «Гавр» пропустил 33 мяча в чемпионате, а «Монпелье» 40 голов, тогда как забивают в среднем более одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Гавра» дают 2,65, а на «Монпелье» — 2,80. Ничья оценивается букмекерами в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше за 2,05.
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Прогноз: у обеих команд атака и средняя линия гораздо сильнее, чем оборона. У «Гавра» впереди играют Байо, Айю и Кузяев, тогда как у «Монпелье» Адамс и Саванье. Каждый из них обладает отличным поставленным ударом.
Ставка: обе забьют за 1,82.
Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть победу гостей. Они показывают более организованный и сбалансированный футбол, и даже без Хазри способны увезти три очка.
Ставка: победа «Монпелье» за 2,80.