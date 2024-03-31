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    Галактионов: Ничья по игре

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча рассказал об игре 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «С одной стороны, как матч складывался по счёту, и то, что мы его вытащили, — это плюс. Но по характеру матча мы были острее по подходам, могли забивать. Хорошие были моменты. В концовке "Краснодар" имел моменты, им надо отдать должное. Но в конце момент у Сарвели и Хамулича — надо было забивать. Ничья по игре. Мы хотели победить, но ситуация сложилась так. В том числе из-за кадрового дефицита.

    Лёша Батраков провёл хорошие сборы. Он провёл матчи и заслужил выход на поле. У него есть всё, чтобы составлять конкуренцию, выходить. Наш молодой воспитанник, достоин того, чтобы быть частью команды», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

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    В следующем туре «Локомотив» отправится в гости к «Ахмату».

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