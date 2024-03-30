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    Валенсия — Мальорка: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.03.2024 в 20:30 начнется матч в испанской Примере Валенсия — Мальорка

    Футбол Примера (Ла Лига) Валенсия Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 30.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Валенсия — Мальорка в испанской Примере.

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    Последний матч: «Мальорка» — «Валенсия» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Валенсия — Мальорка.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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