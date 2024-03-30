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    «Летучие мыши» загрызут балеарцев

    «Валенсия» — «Мальорка». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примера, 30 марта 2024 года

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    Роман Яремчук
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Валенсия» — «Мальорка». Начало — 20:30 (мск). «Валенсия» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2024 года
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: Левантийцы еще сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 8 месте таблицы.

    При этом «Валенсия» имеет явные проблемы с реализацией. Забила команда всего 32 мяча в 28 поединках.

    Валенсия — Мальорка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Валенсия» минимально уступила «Вильярреалу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    До последней коллизии «летучие мыши» минимально переиграли «Хетафе». Да и «Реалу» команда дала знатный бой (2:2).

    Не сыграют: Хосе-Луис Гайя, Муктар Диахаби — травмированы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно неплохо. При этом «Валенсия» имеет довольно надежные тылы.

    Матчи против балеарцев для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Валенсия» выиграла 1 раз при двух поражениях.

    При этом левантийцы еще лелеют надежду попасть в топ-6. Отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Островитяне в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

    Причем «Мальорка» уж слишком часто играет в ничью — 12 раз. Да и забивает команда маловато: всего 25 мячей в 29 поединках.

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  • 27/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Мальорка» минимально одолела «Гранаду».

    Причем до того команда уступила «Барселоне» (0:1). А вот с «Жироной» балеарцы справились (1:0).

    Вообще, «Мальорка» имеет заметные сложности с организацией своих атак. Да и реализация хромает на обе ноги.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Мальорка» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды уж слишком много.

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    В 5 своих последних матчах команда смогла победить 2 раза. Более того, балеарцы еще и вышли в финал Кубка Испании.

    Плюс ко всему, «Мальорка» на 8 очков оторвалась от опасной зоны. Так что борьба за выживание команде вряд ли грозит.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и в кадровом плане у островитян относительный ажур.

    Статистика для ставок

    • Балеарцы забивают в среднем меньше гола за матч

    • «Валенсия» не побеждала островитян 2 года

    • В последнем очном поединке соперники расписали мировую (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.46.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.89 и 1.36.

    Прогноз: «Летучие мыши» по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента.

    Левантийцы сражаются за выход в еврокубки, а значит будут максимально активны в атаке.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.89

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    Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Мальорка» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» загрызут балеарцев
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