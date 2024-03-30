«Валенсия»
Турнирное положение: Левантийцы еще сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 8 месте таблицы.
При этом «Валенсия» имеет явные проблемы с реализацией. Забила команда всего 32 мяча в 28 поединках.
Валенсия — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Валенсия» минимально уступила «Вильярреалу».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
До последней коллизии «летучие мыши» минимально переиграли «Хетафе». Да и «Реалу» команда дала знатный бой (2:2).
Не сыграют: Хосе-Луис Гайя, Муктар Диахаби — травмированы.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно неплохо. При этом «Валенсия» имеет довольно надежные тылы.
Матчи против балеарцев для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Валенсия» выиграла 1 раз при двух поражениях.
При этом левантийцы еще лелеют надежду попасть в топ-6. Отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.
«Мальорка»
Турнирное положение: Островитяне в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.
Причем «Мальорка» уж слишком часто играет в ничью — 12 раз. Да и забивает команда маловато: всего 25 мячей в 29 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Мальорка» минимально одолела «Гранаду».
Причем до того команда уступила «Барселоне» (0:1). А вот с «Жироной» балеарцы справились (1:0).
Вообще, «Мальорка» имеет заметные сложности с организацией своих атак. Да и реализация хромает на обе ноги.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Мальорка» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды уж слишком много.
В 5 своих последних матчах команда смогла победить 2 раза. Более того, балеарцы еще и вышли в финал Кубка Испании.
Плюс ко всему, «Мальорка» на 8 очков оторвалась от опасной зоны. Так что борьба за выживание команде вряд ли грозит.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и в кадровом плане у островитян относительный ажур.
Статистика для ставок
- Балеарцы забивают в среднем меньше гола за матч
- «Валенсия» не побеждала островитян 2 года
- В последнем очном поединке соперники расписали мировую (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.46.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.89 и 1.36.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Летучие мыши» по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента.
Левантийцы сражаются за выход в еврокубки, а значит будут максимально активны в атаке.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.89