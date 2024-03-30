В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Валенсия» — «Мальорка». Начало — 20:30 (мск). «Валенсия» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: Левантийцы еще сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 8 месте таблицы.

При этом «Валенсия» имеет явные проблемы с реализацией. Забила команда всего 32 мяча в 28 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Валенсия» минимально уступила «Вильярреалу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

До последней коллизии «летучие мыши» минимально переиграли «Хетафе». Да и «Реалу» команда дала знатный бой (2:2).

Не сыграют: Хосе-Луис Гайя, Муктар Диахаби — травмированы.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно неплохо. При этом «Валенсия» имеет довольно надежные тылы.

Матчи против балеарцев для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Валенсия» выиграла 1 раз при двух поражениях.

При этом левантийцы еще лелеют надежду попасть в топ-6. Отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.

«Мальорка»

Турнирное положение: Островитяне в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

Причем «Мальорка» уж слишком часто играет в ничью — 12 раз. Да и забивает команда маловато: всего 25 мячей в 29 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Мальорка» минимально одолела «Гранаду».

Причем до того команда уступила «Барселоне» (0:1). А вот с «Жироной» балеарцы справились (1:0).

Вообще, «Мальорка» имеет заметные сложности с организацией своих атак. Да и реализация хромает на обе ноги.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Мальорка» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды уж слишком много.

В 5 своих последних матчах команда смогла победить 2 раза. Более того, балеарцы еще и вышли в финал Кубка Испании.

Плюс ко всему, «Мальорка» на 8 очков оторвалась от опасной зоны. Так что борьба за выживание команде вряд ли грозит.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и в кадровом плане у островитян относительный ажур.

Статистика для ставок

Балеарцы забивают в среднем меньше гола за матч

«Валенсия» не побеждала островитян 2 года

В последнем очном поединке соперники расписали мировую (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.89 и 1.36.

Прогноз: «Летучие мыши» по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента.

Левантийцы сражаются за выход в еврокубки, а значит будут максимально активны в атаке.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.89