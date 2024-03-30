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    Песьяков высказался о рассечении в матче с «Динамо»

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    Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался об эпизоде в матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1), в ходе которого он получил рассечение.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Я видел, что проводились какие-то параллели между матчем Россия — Сербия и игрой "Динамо" — "Ростов". Якобы фартовый стадион для Валерия Георгиевича Карпина и мы обязательно должны победить. Но у нас в команде такие параллели не проводились, и мне кажется, что это работает не так.

    Я сам не знаю, что произошло в эпизоде, когда получил рассечение. Шёл прострел, я полез в борьбу, но мяч пролетел мимо меня. Спустя секунду кто-то перепрыгивал меня и задел. Уже потом мне сказали, что это был одноклубник Сако», — сказал Песьяков «Чемпионату».

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