начнут матч в 19:00 в Лиге 1, 30.03.2024.

Последний матч: «Монако» — «Мец» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мец» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Монако»).

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