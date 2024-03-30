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    «Дженоа» и «Фрозиноне» сыграли вничью, «Торино» обыграла «Монцу»

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    Завершились два матча 30-го тура итальянской Серии А.

    Антонио Санабрия
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    Антонио Санабрия

    В игре «Дженоа» и «Фрозиноне» была зафиксирована ничья — 1:1.

    На 30-й минуте счет с пенальти открыл нападающий хозяев Альберт Гюдмюнссон.

    Спустя шесть минут счет сравнял хавбек «Фрозиноне» бразилец Рейниер.

    Во втором тайме счет остался без изменений.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Фрозиноне 1:1
    Голы: 1:0 Альберт Гудмундссон (пенальти) (30'), 1:1 Рейниер (36') Дженоа: Хосеп Мартинес, Маттья Бани, Хоан Васкес, Стефано Сабелли (Мортен Торсби, 76'), Джед Спенс (Руслан Малиновский, 46'), Мортен Френнруп, Милан Бадель (David Akpan Ankeye, 76'), Жуниор Мессьяс, Альберт Гудмундссон, Alessandro Vogliacco, Mateo Retegui (Ридгесиано Хапс, 54') Фрозиноне: Стефано Турати, Эмануэле Валери, Надир Цортеа, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Поль Лирола, Рейниер (Лука Маццители, 76'), Матиас Соуле (Арийон Ибрахимович, 83'), Марко Брешианини, Walid Cheddira (Marvin Cuni, 83'), Enzo Barrenechea Предупреждения: Mateo Retegui (42'), Милан Бадель (45'), Надир Цортеа (60')

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Торино» с минимальным счетом одолело «Монцу» — 1:0.

    Единственный мяч на 69-й минуте забил с пенальти Антонио Санабрия.

    На 72-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник «Монцы» Маттео Пессина.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Монца 1:0
    Гол: 1:0 Антонио Санабрия (пенальти) (69') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес (Адам Масина, 83'), Рауль Белланова, Адриен Тамез (Маттео Ловато, 83'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти, Валентин Лацаро, Никола Влашич, Дуван Сапата, Давид Окереке (Антонио Санабрия, 62') Монца: Микеле Ди Грегорио, Андреа Карбони (Педру Перейра, 56'), Роб Холдинг, Армандо Иццо, Самуэле Биринделли (Алессио Дзербин, 77'), Милан Дюрич, Маттео Пессина, Роберто Гальярдини, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 70'), Жан-Даниэль Акпа (Лука Кальдирола, 70'), Дэниел Мальдини (Дани Мота, 56') Предупреждения: Маттео Пессина (67'), Маттео Пессина (72'), Лука Кальдирола (76')
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