начнут матч в 17:30 в немецкой Бундеслиге, 30.03.2024.

Последний матч: «Хоффенхайм» — «Байер» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Байер»).

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