Анчелотти: Мы определим будущее Модрича по окончании сезона

Главный тренеррассказал о будущем полузащитника команды

«Все кроме нас обсуждают следующий сезон. Лука выступает в этом сезоне, который мы хотим завершить успешно и в котором будем бороться до конца.

Мы определим будущее (Модрича) по окончании сезона. Сейчас никому не интересно говорить о его будущем», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, что действующий контракт Модрича с «Реалом» заканчивается летом этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча за «сливочных», забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.