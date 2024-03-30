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    Анчелотти: Мы определим будущее Модрича по окончании сезона

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем полузащитника команды Луки Модрича.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Все кроме нас обсуждают следующий сезон. Лука выступает в этом сезоне, который мы хотим завершить успешно и в котором будем бороться до конца.

    Мы определим будущее (Модрича) по окончании сезона. Сейчас никому не интересно говорить о его будущем», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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    • Напомним, что действующий контракт Модрича с «Реалом» заканчивается летом этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча за «сливочных», забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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