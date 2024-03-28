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    Гусев: Тюкавин — сильнейший футболист в России

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    Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о форварде команды Константине Тюкавине.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Костя — взрослый человек, сам принимает решения. Решение о возможном переходе будет за ним, но, думаю, он счастлив в "Динамо" — недаром переподписал контракт. А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.

    Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда. Это настоящий спортсмен — в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя», — приводит слова Гусева Sport24.

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