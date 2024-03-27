Гол Кордобы помог Колумбии выиграть у Румынии, Уругвай уступил Кот-д'Ивуару

В одном из поединков сборная Колумбии разобралась с командой Румынии со счетом 3:2. На голы Джона Кордобы, Джона Ариаса и Ясера Асприльи румыны ответили точным ударом престижа Яниса Хаджи.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Румыния — Колумбия 2:3
Голы: 0:1 John Cordoba (6'), 0:2 Jhon Arias (36'), 0:3 Ясер Асприлья (80'), 1:3 Янис Хаджи (84'), 2:3 Флорин Тэнасе (90')
В другой игре сборная Сенегала благодаря голу Садио Мане с пенальти смогли сломить сопротивление Бенина со счетом 1:0.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Сенегал — Бенин 1:0
Гол: 1:0 Садио Мане (пенальти) (59')
И, наконец, сборная Кот-д'Ивуара на выезде оказалась сильнее Уругвая с результатом 2:1. На автогол Матиаса Оливеры и гол Гелы Дуэ уругвайцы ответили точным ударом Фелерико Виньяса.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Кот-д Ивуар — Уругвай 2:1
Голы: 1:0 Матиас Оливера (автогол) (10'), 1:1 Federico Vinas (77'), 2:1 Гела Дуэ (85')