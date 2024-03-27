Гол Кордобы помог Колумбии выиграть у Румынии, Уругвай уступил Кот-д'Ивуару

Завершились еще три товарищеских матча с участием национальных сборных.

В одном из поединков сборная Колумбии разобралась с командой Румынии со счетом 3:2. На голы Джона Кордобы, Джона Ариаса и Ясера Асприльи румыны ответили точным ударом престижа Яниса Хаджи.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Румыния — Колумбия 2:3 Голы: 0:1 John Cordoba (6'), 0:2 Jhon Arias (36'), 0:3 Ясер Асприлья (80'), 1:3 Янис Хаджи (84'), 2:3 Флорин Тэнасе (90')

В другой игре сборная Сенегала благодаря голу Садио Мане с пенальти смогли сломить сопротивление Бенина со счетом 1:0.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Сенегал — Бенин 1:0 Гол: 1:0 Садио Мане (пенальти) (59')

И, наконец, сборная Кот-д'Ивуара на выезде оказалась сильнее Уругвая с результатом 2:1. На автогол Матиаса Оливеры и гол Гелы Дуэ уругвайцы ответили точным ударом Фелерико Виньяса.