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    Экс-футболист «Ливерпуля»: Если «Реал» предлагает за Трента 70-80 млн. евро, то нужно продавать

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Никол высказался о возможном трансфере защитника «мерсисайцев» Трента Александер-Арнольда в «Реал».

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Мне всё равно, за кого вы болеете. Трент Александер-Арнольд — плохой защитник. Если бы "Мадрид" предложил, я не знаю, € 70, 80 или 90 млн, а у вас есть Конор Брэдли, способный играть не хуже, то да, есть смысл (продать)», — приводит слова Никола британское интернет-издание Daily Mail.

    В нынешнем сезоне Трент провел 29 матчей за «Ливерпуль», забил 2 гола и сделал 10 голевых передач. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025-го года.

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