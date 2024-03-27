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    Нойер приступил к тренировкам в «Баварии» после травмы

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер начал тренироваться по индивидуальной программе после полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    Нойер получил повреждение в расположении сборной Германии во время товарищеского матча против Нидерландов (2:1). У голкипера диагностировано растяжение приводящей мышцы.

    Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что Нойер будет основным голкипером на чемпионате Европы 2024-го года.

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    • В следующем матче «Бавария» сыграет против дортмундской «Боруссии» 30-го марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Мюнхенцы занимают 2-е место в Бундеслиге с 60-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 10 баллов.

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