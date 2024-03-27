Нойер приступил к тренировкам в «Баварии» после травмы

Голкиперначал тренироваться по индивидуальной программе после полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нойер получил повреждение в расположении сборной Германии во время товарищеского матча против Нидерландов (2:1). У голкипера диагностировано растяжение приводящей мышцы.

Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что Нойер будет основным голкипером на чемпионате Европы 2024-го года.

В следующем матче «Бавария» сыграет против дортмундской «Боруссии» 30-го марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Мюнхенцы занимают 2-е место в Бундеслиге с 60-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 10 баллов.