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    Черышев: Будет очень хорошо, если Карпин продолжит работать со сборной России

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    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о возможном продлении контракта российского футбольного союза с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Будет очень хорошо, если Валерий Карпин продолжит работать со сборной России, потому что это российский специалист. Валера сейчас постоянно собирает национальную команду, видит молодых и перспективных ребят.

    Повторюсь, хорошо, что в сборной работает российский специалист, тем более он знаком с каждым футболистом из-за работы тренером в РПЛ. Продление контракта с ним — правильное решение», — сказал Черышев Чемпионату.

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    • Напомним, что сборная России разгромила Сербию (4:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Ранее сообщалось о том, что РФС продлит контракт с Валерием Карпиным до лета 2026-го года.

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