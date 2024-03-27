Черышев: Будет очень хорошо, если Карпин продолжит работать со сборной России

Главный тренервысказался о возможном продлении контракта российского футбольного союза с наставником национальной команды

«Будет очень хорошо, если Валерий Карпин продолжит работать со сборной России, потому что это российский специалист. Валера сейчас постоянно собирает национальную команду, видит молодых и перспективных ребят.

Повторюсь, хорошо, что в сборной работает российский специалист, тем более он знаком с каждым футболистом из-за работы тренером в РПЛ. Продление контракта с ним — правильное решение», — сказал Черышев Чемпионату.

Напомним, что сборная России разгромила Сербию (4:0) в рамках товарищеского противостояния.

Ранее сообщалось о том, что РФС продлит контракт с Валерием Карпиным до лета 2026-го года.