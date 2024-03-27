Кейн, Мусиала и Вирц — самые дорогие футболисты Бундеслиги по версии Transfermarkt

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Возглавили десятку два игрока мюнхенской «Баварии» форвард Гарри Кейн и хавбек Джамал Мусиала. Они оцениваются в € 110 млн.
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
1. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
2. Джамал Мусиала («Бавария»), € 110 млн).
3. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).
4. Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).
5. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).
6. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
7. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).
8. Кингли Коман («Бавария», € 65 млн).
9. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
10. Дайо Юпамекано («Бавария», € 60 млн).