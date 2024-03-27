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    Кейн, Мусиала и Вирц — самые дорогие футболисты Бундеслиги по версии Transfermarkt

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    Интернет-портал Transfermarkt представил обновленную версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Германии.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Возглавили десятку два игрока мюнхенской «Баварии» форвард Гарри Кейн и хавбек Джамал Мусиала. Они оцениваются в € 110 млн.

    Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

    1. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
    2. Джамал Мусиала («Бавария»), € 110 млн).
    3. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).
    4. Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).
    5. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).
    6. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
    7. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).
    8. Кингли Коман («Бавария», € 65 млн).
    9. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
    10. Дайо Юпамекано («Бавария», € 60 млн).

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