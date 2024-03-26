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    Украинец Лунин получает в «Реале» меньше усех

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    Журналисты Sport.es назвали сумму оклада голкипера «Реала» Андрея Лунина.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Источник сообщает, что сейчас Андрей раздумывает над своим будущим, учитывая перспективу снова стать запасным. Он является самым низкооплачиваемым футболистом первой команды «Реала» — получает € 2 млн в год до уплаты налогов, равных € 1 млн.

    Ранее появлялась информация, что Лунина также хочет подписать «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне у голкипера «Реала» 23 сыгранных матча во всех турнирах: 19 пропущенных голов, 10 игр «на ноль». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка за 29 туров.

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