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    MD: Холанн был готов перейти в «Барселону» в 2022 году

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн давал согласие на переход в «Барселону» летом 2022-го года, но трансфер сорвался. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» не смогло оформить переход норвежца в свой клуб из-за финансовых проблем. Сам Холанн был готов присоединиться к «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в 2021-м году, а потом в 2022-м.

    Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта изъявил желание подписать Холанна в 2025-м году.

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