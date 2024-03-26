MD: Холанн был готов перейти в «Барселону» в 2022 году

Нападающийдавал согласие на переход влетом 2022-го года, но трансфер сорвался. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» не смогло оформить переход норвежца в свой клуб из-за финансовых проблем. Сам Холанн был готов присоединиться к «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в 2021-м году, а потом в 2022-м.

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта изъявил желание подписать Холанна в 2025-м году.

В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 6 голевых передач.