«Барселона» может подписать Холанна летом 2025 года

Руководство «Барселоны» в лице её президента Жоана Лапорты мечтает о подписании 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают приобрести норвежского футболиста летом 2025 года. Лапорта хочет, чтобы покупка Холанна стала ответом «Барселоны» на трансфер Килиана Мбаппе мадридским «Реалом».

Подчёркивается, что у президента каталонского клуба хорошие отношения с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанн принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.