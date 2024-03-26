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    «Барселона» может подписать Холанна летом 2025 года

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    Руководство «Барселоны» в лице её президента Жоана Лапорты мечтает о подписании 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают приобрести норвежского футболиста летом 2025 года. Лапорта хочет, чтобы покупка Холанна стала ответом «Барселоны» на трансфер Килиана Мбаппе мадридским «Реалом».

    Подчёркивается, что у президента каталонского клуба хорошие отношения с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.

    Напомним, в нынешнем сезоне Холанн принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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