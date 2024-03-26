начнут матч в 20:00 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 26.03.2024.

Последний матч: «Грузия» — «Греция» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия» — «Греция». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Греция»).

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