Зорин о Джикии: Благодаря ему на тренировках и в раздевалке всегда хорошая атмосфера

Полузащитниквысказался о защитнике «красно-белых»

«Георгий — большой профессионал. Капитан. Подсказывает на тренировках, в играх, держит всех в тонусе.

Какие качества хотел бы перенять? В футбольном плане мы всё-таки играем на разных позициях, для которых нужны разные навыки. А так Георгий очень добродушный, открытый и позитивный. Благодаря ему на тренировках, в раздевалке всегда хорошая атмосфера. Эти качества и хотел бы перенять», — цитирует Зорина Чемпионат.

Напомним, что в нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака». По данным СМИ, у защитник случился конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

В нынешнем сезоне Джикия провел только 7 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.