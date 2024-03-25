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    Экс-игрок «Спартака» может войти в Зал славы АПЛ

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    Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич вошел в список из 15-ти претендентов на включение в Зал славы АПЛ.

    Неманья Видич
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    Неманья Видич

    Помимо Видича, сюда также попали Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Энди Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре и Эдвин ван дер Сар.

    Два игрока из этого списка войдут в Зал славы АПЛ по итогам опроса среди болельщиков.

    Голосование продлится до 8 апреля на официальном сайте АПЛ.

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