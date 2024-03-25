Эшли Коул попал в Зал славы АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» и «Челси»попал в Зал славы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

Коул стал первым игроком, пополнившим Зал славы в 2024 году.

Эшли — воспитанник «Арсенала», за «канониров» англичанин дебютировал в 1998 году. В 2006-м Коул перешёл в «Челси», карьеру футболиста завершил в 2019 году, будучи игроком «Дерби Каунти». В составе «Арсенала» Эшли дважды выигрывал английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

С «Челси» защитник также побеждал в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Зал славы английской Премьер-лиги был основан в 2021 году, он посвящен выдающимся футболистам, выступавшим в АПЛ.