Канселу: Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал

Защитник, который выступает зана правах аренды, поделился впечатлениями от игры зав 2023-м году.

«Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Я думал, что немецкая лига оказалась проще, чем была на самом деле, и что "Бавария" доминирует гораздо больше, особенно потому, что они выиграли 10 титулов подряд. В конце концов все усложнилось, потому что у Дортмунда дела шли очень хорошо.

Когда я приехал, я играл в очень хороший футбол. Я имел удовольствие играть за эту талантливую команду и испытать счастье выиграть титул вместе с клубом», — приводит слова Жоау Канселу Bayern&Germany.

Напомним, что в прошлом сезоне защитник выступал за «Баварию» на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу также был отдан в аренды, но уже в «Барселону», где провел 32 матча за «сине-гранатовых», забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.