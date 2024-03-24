ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 14:36
    • Мбаппе: Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024
  • 14:32
    • Источник: «Динамо» уволит Кудашова
    Все новости спорта

    Канселу: Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступает за «Барселону» на правах аренды, поделился впечатлениями от игры за «Баварию» в 2023-м году.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Я думал, что немецкая лига оказалась проще, чем была на самом деле, и что "Бавария" доминирует гораздо больше, особенно потому, что они выиграли 10 титулов подряд. В конце концов все усложнилось, потому что у Дортмунда дела шли очень хорошо.

    Когда я приехал, я играл в очень хороший футбол. Я имел удовольствие играть за эту талантливую команду и испытать счастье выиграть титул вместе с клубом», — приводит слова Жоау Канселу Bayern&Germany.

  • Что ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию?
  • Будущее одного из самых дорогих футболистов в истории по-прежнему остается неопределенным
  • 20/03/2024

    • Напомним, что в прошлом сезоне защитник выступал за «Баварию» на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу также был отдан в аренды, но уже в «Барселону», где провел 32 матча за «сине-гранатовых», забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры