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    Тудор: Посмотрим, как «Лацио» будет выглядеть, я должен оценить обстановку

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    Новый главный тренер «Лацио» Игор Тудор высказался о своем назначении на этот пост.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    «В Италии отличная культура работы. Я работал во многих странах, но ни в одной нет такой обстановки, как здесь.

    Срок контракта для меня не имеет значения. Если я не буду хорошо работать, то меня могут отправить домой хоть завтра. Я живу настоящим и своей работой. Если я преуспеваю, то я остаюсь, в противном случае я двигаюсь дальше.

    Посмотрим, как "Лацио" будет выглядеть, я должен оценить обстановку. Очевидно, что тренер выбирает игрока, исходя из его собственного стиля игры. Мы будем осторожны и постараемся быстро оценить ситуацию, а летом, возможно, скорректируем ее. Но приоритеты на ближайшие несколько месяцев — очки в чемпионате и кубке», — приводит слова Тудора Football Italia.

    Игор Тудор — известный в прошлом футболист, с 1998 по 2007 год выступал за туринский «Ювентус». Тренерскую карьеру начал в 2013 году в хорватском «Хайдуке».

    Также он возглавлял ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона». Последним его местом работы был французский «Марсель», который он покинул летом 2023 года из-за несогласия с трансферной политикой.

    В чемпионате Италии «Лацио» сейчас занимает девятое место с 43 очками после 29 матчей.

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